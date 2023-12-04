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لبنان
الحاج حسن: لا يمكن اقتلاع أيّة مقاومة عبر التاريخ من أرضها
Lebanon 24
04-12-2023
|
18:30
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دعا وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن الى ممارسة ضغط دولي وشعبي على اسرائيل لوقف حمام الدم في غزة ولجمها عن ارتكاب المجازر، مشيرا الى ان عدد الشهداء تجاوز الـ 15 ألفا، سائلا هل نحن على طريق 15 ألف شهيد جديد؟
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وقال الحاج حسن في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أن "ما يحدث في غزة من إجرام وقتل عشوائي، ليس مستغربا من العدو الإسرائيلي، الذي لا يفهم ولا يعي أي منطق للإنسانية، فالعالم كله يتحدث عن هدنة إنسانية لوقف اطلاق النار، بينما نرى العدو مجددا يعيد الكرة مرة ثانية، بهدف قتل الأطفال والأبرياء. ان الحرب على غزة لن تكون مجدية، لا اليوم ولا بعد عشرة أشهر، لأنه لا يمكن اقتلاع أي مقاومة عبر التاريخ من أرضها، لأنهم متشبثون، ونحن الى جانب اهلنا في غزة، الأطفال والنساء الرضع الأبرياء الذين يقتلون بدم بارد".
وعن الموقف الأوروبي من دعم اسرائيل، اعتبر الوزير الحاج حسن ان "هذا الموقف اختلف بعض الشيء عن بداية الحرب في قطاع غزة لسببين، أولا لأن نبض الشارع في أوروبا وأميركا تغير نتيجة صور المجازر وبشاعتها وهذا الكم من القتل للأبرياء والمدنيين وثانيا هناك مزاج دولي اختلف عن بداية الحرب، وبالتالي يعول عليه كثيراً".
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