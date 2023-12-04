ميقاتي يلحّ على "توتال" لمعاودة التنقيب

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كتبت سابين عويس في "النهار":قد يكون اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برئيس مجلس إدارة شركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بوانييه على هامش قمة المناخ في دبي طبيعياً في توقيته، لكن اللافت فيه مضمونه لجهة استيضاح ميقاتي الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية إمكان معاودة أعمال الحفر في موقع ثانٍ في البلوك الرقم 9، بعدما توقفت عن أعمال التنقيب في البلوك نفسه الذي كلفّتها به الحكومة ضمن المجموعة الثلاثية التي تضم، إلى جانب "توتال"، كلاً من شركة "إيني" الإيطالية و"قطر للبترول" قبل نحو شهرين، عازية ذلك إلى عدم تبيّن وجود غاز. فهل يملك ميقاتي اي معطيات تدفعه إلى توقّع وجود غاز في اي مكمن آخر، او يعتقد ان الظروف مؤاتية لمعاودة التنقيب، رغم الوضع الامني المتفجر، وعدم وجود اي مؤشرات ايجابية الى امكان توقّف الاعتداءات، ما يتيح فتح الباب امام عودة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في لبنان؟بحسب مصادر حكومية، جاء سؤال ميقاتي في اطار الاستيضاح والحضّ على التفكير مجدداً في التنقيب في مواقع اخرى. وقد جاء جواب بوانييه بأن العودة إلى التنقيب ستكون رهناً بالتقرير المتعلق بالنتائج التي ظهرت حتى الآن. والواقع ان التقرير لم يصدر بعد ولدى الشركة مهلة حتى آذار المقبل لانجازه ليتبين وفق النتائج التي سيخلص إليها ما إذا كان هناك اي احتمال لوجود غاز في البلوك 9 تمهيداً لمعاودة الأعمال فيه، او الانتقال الى استكشاف نقاط اخرى. وهو الأمر الذي تناولته المحادثات لجهة امكان توسيع رقعة التنقيب لتشمل البلوكين 8 و10، انطلاقاً من العرضين اللذين تقدمت بهما "توتال".وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار"، ان ميقاتي استعجل بوانييه معاودة التنقيب في موقع آخر من البلوك 9، رغم ان العقد يحدد المهلة في أيار 2025، لكن بوانييه أصرّ على انتظار نتائج التقرير التي يمكن ان تستدعي مقاربة مختلفة عن تلك التي تم تطبيقها سابقاً، وفقاً للعيّنات التي استُخرجت وما إذا كانت صالحة للاستعمال التجاري أم لا.بالنسبة إلى البلوكين 8 و10، كان إصرار من رئيس الحكومة على الإسراع في بدء أعمال التنقيب، لكن بوانييه رفض تقديم اي التزام في هذا الشأن، لأن نتائج الحفر في البلوك 9 من شأنها ان تؤثر على الأعمال في البلوكين 8 و10، طالباً تأخير البت بالعروض المتعلقة بدورة التراخيص الثانية لنحو شهرين إلى حين صدور التقرير الخاص بالبلوك 9، وإمكان تعديل بعض الشروط الواردة في دفتر الشروط.في موضوع الطاقة، تناول ميقاتي البحث في العرضين المقدمين من شركتي "توتال إنرجي" و"قطر للبترول" في ما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في اسرع وقت ممكن. وكان اقتراح لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ميغاواط، فضلاً عن البحث في الآليات القانونية والتشريعية المطلوبة، طالباً من ميقاتي تسهيل الأمر، نظراً إلى جدية الشركة الفرنسية في هذا الشأن. وجرى البحث أيضاً في موضوع توليد الطاقة من الرياح.في الخلاصة، شكّل اللقاء مناسبة لاعادة وضع الأمور في نصابها في انتظار تحسن الظروف لإطلاق المرحلة المقبلة من التنقيب. وفي رأي الشركة الفرنسية ان مهلة الشهرين التي تطلبها من شأنها ان تساعد على انجاز الخطوات العالقة.