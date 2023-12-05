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لبنان

فجر اليوم.. إطلاق نار على منزل رئيس بلدية سابق

Lebanon 24
05-12-2023 | 00:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أطلقوا النار، فجر اليوم، على منزل رئيس بلدية بزال السابق الشيخ حاتم عثمان دون وقوع إصابات، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة. 

هذا وتقوم دورية من الجيش بمداهمة عدد من الأماكن في البلدة. 
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بزال

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