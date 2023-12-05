آخر التطوّرات جنوبًا... سقوط قذائف على هذه القرى والحزب يستهدف تجمّعات اسرائيلية!

سقطت قذائف اسرائيلية على منطقة الناقورة والجبين وشيحين ومجدل زون والنبطية وصنوبر كفرحام، واستهدفت غارتان اسرائيليتان منطقة اللبونة، وقصفت القوات الاسرائيلية منطقة حامول في الناقورة ومركز يطال وطى الخيام وخراج ابل السقي والخريبة وخراج راشيا الفخار ومنطقة شانوح في تلال كفرشوبا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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وأفادت المقاومة الإسلامية بأنها استهدفت صباح ‌‌ال‏يوم تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالاسلحة المناسبة وحققت فيه اصابات مباشرة.‏ وأعلن حزب الله عن استشهاد حسين أحمد غزالة من بلدة عدلون الجنوبية.وأفادت المقاومة الإسلامية بأنها استهدفت صباح ‌‌ال‏يوم تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالاسلحة المناسبة وحققت فيه اصابات مباشرة.‏



كما وأعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مثلث الطيحات ‏بالاسلحة المناسبة وحقق فيه اصابات مباشرة. ‏





ولاحقاً، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت عند الساعة 10:15 من قبل ‏ظهر ‌اليوم موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة.‏

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا.



وقد ركزت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على القطاع الشرقي بما فيه الغارات الجوية على سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وتلال حلتا الفرديس راشيا الفخار واطراف كفرشوبا وكفرحمام ومزاع شبعا في قضاء حاصبيا، بحيث لم يهدأ التحليق المكثف للطيران المروحي التجسسي حتى ساعات الفجر وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح والافت في هذه الاعتداءات استخدام القنابل الفوسفورية على الحراج وبساتين الزيتون لرفع منسوب الخسائر لدى المزارعين.





وكان الطيران الاسرائيلي، أغار قبيل منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، واطلق رشاقات نارية من اسلحة ثقيلة باتجاه محيط مواقعه في بركة ريشة وبلدة رامية.





كما حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني صعودا الى بلدتي الغندورية وفرون.



وكانت القوات الاسرائيلية قد أطلقت القنابل المضيئة، بخاصة فوق الساحل البحري جنوب صور وفوق الخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.





وعاشت بلدات قضاء مرجعيون ليلا قاسيا اذ ان الجيش الاسرائيلي اغار قرابة منتصف الليل على محيط تلة العويضة بين كفركلا والعديسة وقصف بالقذائف المدفعية الثقيلة والقنابل المضيئة والفوسفورية محيط بليدا وسهل مرجعيون وحمامص في سردا والخيام وتلة العويضة وعديسة وتلة العزية في ديرميماس، ما ألحق اضرارا في المحال والمنازل في هذه البلدات وحريقا كبيرا في تلة العويضة.



وحلق الطيران الاسرائيلي فوق بلدات مرجعيون طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم على علو منخفض.





وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، ليل الاثنين الثلاثاء، بأن صواريخ انطلقت من لبنان ضربت موقعا عسكريا إسرائيليا كان يفترض بأنه "محصن ومحمي".





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية على حسابها بمنصة "إكس" أن أضرارا بالغة لحقت بالموقع العسكري.



وأضافت أن هذا الأمر حدث، رغم أنه يفترض أن الموقع محمي من هجمات كهذه.





ولم توضح وسيلة الإعلام الإسرائيلية طبيعة هذا الموقع، ولا طبيعة التحصينات الموجودة فيه.

وذكرت أن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في إسرائيل تحقق في ملابسات الحادث.