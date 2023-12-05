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لبنان

توضيحات مرتقبة من حركة "حماس" بشأن "الطلائع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2023 | 01:15
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بعد اعلان حركة "حماس" في لبنان عن ولادة تنظيم عسكري مُسَلَّح تحت اسم "طلائع طوفان الأقصى"، وردود الفعل الكثيرة المنددة بالموضوع، على اعتبار ان الامر عبارة عن انتهاك للسيادة اللبنانية ولا يمكن القبول به، يبدو ان توضيحا سيصدر عن الحركة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن حركة حماس ليس في وارد تشكيل اي مجموعات عسكرية، وفي الاصل هي لا تعمل بهذه الطريقة عند الاستقطاب، بل على العكس فهي تتحرك بسرية تامة في القضايا العسكرية.
وتشير المصادر إلى "ان الساعات المقبلة ستشهد توضيحات متعددة من الحركة وقيادييها تؤكد احترامها لسيادة لبنان وعدم استعدادها للقيام بأي خطوة تضر بمصالح البلد، وسيتم شرح القصد من فكرة "الطلائع".
مصدر نيابي معارض اعتبر "أن هذه الخطوة تشكّل استباحة موصوفة للسيادة اللبنانية، وتتعامل مع لبنان ككيان غير موجود، ارضه سائبة، لا سلطة فيها ولا دولة ولا شعب. وهو أمر يستدعي استنفاراً لكل الحريصين على لبنان لمنع تحويله منطلق لكل ما من شأنه أن يرتد بالضرر عليه، وخصوصاً انّ ثمة تجارب سابقة مع التنظيمات الفلسطينية ايام ما كان يُعرف بـ"فتح لاند" وما قبل العام 1982، وذاق مراراتها أبناء الجنوب وكل لبنان".


المصدر: لبنان 24

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