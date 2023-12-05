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لبنان

القوى الإقليمية "غير مستعجلة للحل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2023 | 01:45
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في ظل اشتعال الجبهات بين "حزب الله" واسرائيل، واستمرار الحرب على مختلف مستوياتها في غزة، بدا الاهتمام بالملف اللبناني كأنه خارج السياق، اذ تتعاطى معه القوى الداخلية بلامبالاة نسبية.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن الاهتمام الذي يظهر على شكل مبادرات وزيارات لوسطاء اوروبيين، ينحصر ليكون اهتماماً غربيا واميركياً، حيث ترغب هذه الاطراف بتمرير الاستحقاقات اللبنانية في هذه اللحظة وعدم انتظار انتهاء المعارك التي قد تتطور".
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لكن المصادر تشير "إلى ان القوى الاقليمية على اختلاف المحاور غير مستعجلة للحل في لبنان، لا بل تتعامل مع الاستحقاقات الدستورية باعتبارها آخر الاولويات في هذه المرحلة، معتبرة ان بعض التحركات السياسية والاتصالات التي تقوم بها بعض الدول في المنطقة، عبارة عن تحركات بالوكالة عن الاميركيين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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