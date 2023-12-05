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لبنان
الطقس سيُصبح عاصفاً.. مُنخفض جوي من اليونان إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
05-12-2023
|
02:17
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يتأثر لبنان اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة فيتحول الطقس تدريجيا الى ماطر بغزارة أحيانا مع رياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من مساء اليوم، وفق ما أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.
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طقس الأيام المقبلة:
الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية وترتفع الرطوبة، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ثم يتحول الطقس الى غائم حيث تصبح الاجواء مهيأة لتهطل أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر، تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة.
الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد. ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ال 1800 متر خلال الليل.
الخميس: غائم جزيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر .
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