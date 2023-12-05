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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت شخصاُ في البداوي

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة معلومات الامن العام في الشمال أوقفت المدعو "ا.ح" في منطقة البداوي واقتادته الى التحقيق في بيروت. 
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