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لبنان

ميقاتي يلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:21
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين في السرايا صباح اليوم.
وأعلنت بعد اللقاء: "أبلغت دولة الرئيس ميقاتي بمغادرتي لبنان بعدما أكملت مهمتي فيه، وشكرته على التعاون الممتاز الذي تم بيننا، كما بحثنا في الدعم المتواصل الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي للبنان، خصوصا عبر التعاون مع مكتب رئيس الوزراء. وابلغته بالتقييم الذي يقوم به البرنامج بشأن النزاع في الجنوب، وزيارتي التي قمت بها للمنطقة الاسبوع الماضي وكيفية التنسيق معا من أجل توفير ما يحتاجه الناس بما في ذلك الحاجة المستمرة للإصلاح. وعبرت له عن استعدادي للعمل على دفع عجلة التنمية في لبنان حتى موعد مغادرتي في نهاية العام."
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