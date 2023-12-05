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لبنان

اجتماع وزاري في الخارجية

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:27
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يعقد في هذه الاثناء اجتماع في وزارة الخارجية يضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية عبدالله بوحبيب، الصناعة جورج بوجيكيان، الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار في حضور الامين العام للخارجية هاني الشميطلي.
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