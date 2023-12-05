اجتماع وزاري في الخارجية

يعقد في هذه الاثناء اجتماع في وزارة الخارجية يضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية عبدالله بوحبيب، الصناعة جورج بوجيكيان، الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار في حضور الامين العام للخارجية هاني الشميطلي.

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