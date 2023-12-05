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لبنان

بينهم سوريون.. 3 أشخاص دخلوا إلى أحد المنازل وسرقوا خزنة بداخلها دولارات ومصاغ ذهبيّ

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:55
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

   بتاريخ 19/11/2023، ادعى المواطن (ع. ف. مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) من بلدة كفرتبنيت - النبطية أنّ مجهولًا أقدم على سرقة خزنة من داخل منزله بواسطة الكسر والخلع، وبداخلها حوالي /7،000/ دولار أميركي ومصاغ ذهبيّة بقيمة /30،000/ دولار أميركي.
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   على الفور باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي المختصة استقصاءاتها وتحرّيّاتها لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية المتورّطين في عملية السرقة، ومن بينهم:

 ع. ش. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)
م. ش.  (مواليد عام ١٩٨٥، سوري)
 م. ب. (مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
   بتاريخي 29 و30/11/2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيف الأول في بلدة النبطية الفوقا والثاني في كفرتبنيت والثالث في بلدة عيدمون.

   بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تورّطهم بعملية السرقة، حيث تبيّن أن الأول كان على علم مسبق بوجود الخزنة وبداخلها مال ومجوهرات وقام بالتّخطيط للسرقة وتنفيذ عملية المراقبة، وأبلغ الثّاني بالعملية، والثّالث قام بتأمين شخصَيْن من التابعيّة السوريّة لدخول المنزل وتنفيذ عملية السرقة بإشراف المذكورين، وتقاسموا الأموال فيما بينهم.

   أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
 
 
 
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