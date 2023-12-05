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لبنان

بتكليف من جعجع... وفد من "الجمهورية القوية" يزور ريفي اليوم

Lebanon 24
05-12-2023 | 04:32
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يزور وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، بتكليف من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب أشرف ريفي، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في منزله في الأشرفيّة، ويضم الوفد النواب: فادي كرم، غياث يزبك وإيلي خوري، مساعد الأمين العام لـ "القوّات" لشؤون الإنتخابات جاد دميان وعضو المجلس المركزي في الحزب فادي محفوض.
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