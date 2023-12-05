بتكليف من جعجع... وفد من "الجمهورية القوية" يزور ريفي اليوم

يزور وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، بتكليف من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب أشرف ريفي، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في منزله في الأشرفيّة، ويضم الوفد النواب: فادي كرم، غياث يزبك وإيلي خوري، مساعد الأمين العام لـ "القوّات" لشؤون الإنتخابات جاد دميان وعضو المجلس المركزي في الحزب فادي محفوض.

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