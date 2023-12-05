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لبنان

ما الصوت الذي سمع في مخيم عين الحلوة؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الصوت الذي سمع في مخيم عين الحلوة، حي الزيب، ناتج عن انفجار قنبلة من مخلفات الاشتباكات، ولم يسفر عن وقوع اصابات.
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