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لبنان
في صور... مطلوب للعدالة يلقي قنبلة يدوية وإصابة عنصرين في قوى الأمن
Lebanon 24
05-12-2023
|
05:32
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اصيب عنصران من قوى الامن الداخلي بجروح جراء قنبلة يدوية القاها مواطن مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت بقضاء صور.
ونقل المصابان الى مستشفى جبل عامل، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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