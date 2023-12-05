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لبنان

في صور... مطلوب للعدالة يلقي قنبلة يدوية وإصابة عنصرين في قوى الأمن

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:32
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اصيب عنصران من قوى الامن الداخلي بجروح جراء قنبلة يدوية القاها مواطن مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت بقضاء صور.

 ونقل المصابان الى مستشفى جبل عامل، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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