في صور... مطلوب للعدالة يلقي قنبلة يدوية وإصابة عنصرين في قوى الأمن

اصيب عنصران من قوى الامن الداخلي بجروح جراء قنبلة يدوية القاها مواطن مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت بقضاء صور.



ونقل المصابان الى مستشفى جبل عامل، بحسب مندوبة "لبنان 24".

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