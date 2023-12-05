كركي والأسمر زارا وزير المالية.. وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء

زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل في مكتبه صباح اليوم، في حضور المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي.

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وخلال اللقاء، تباحث المجتمعون في الأوضاع المالية العامة في البلاد وأوضاع الضمان بشكل خاص في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان منذ أكثر من أربع سنوات.



وبحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن وزير المالية، أكد "أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة، مبديا تجاوبا كبيرا بخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له، وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية التي يوفرها الصندوق لاسيما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية، وكل ما يتعلق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم".



ومن جهتهما، شكر كركي والأسمر وزير المالية "لإيفائه بما وعد به في لقائهم الأخير، حيث أعطى تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى له من رصيد مستحق وفق موازنة العام 2023 أي بحدود 600 مليار ل.ل. بعد أن تم تسديد دفعة سابقة بلغت قيمتها 600 مليار ل.ل. منذ حوالي 10 أيام".



وأكد كركي أن "هذه الأموال سوف تخصص في مكانها الصحيح لزيادة التقديمات الصحية للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي للثلث الشعب اللبناني ويكون الرافعة لهم في ظل الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها".