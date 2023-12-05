Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان زار بكركي

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1137743-638373786454450180.png
Doc-P-1137743-638373786454450180.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الرئيس ميشال سليمان.
 
 
وقال الرئيس سليمان في بيان في اعقاب اللقاء: "عذراً لم أصرّح لقد وجدت أن الصمت وعدم التصريح هما أبلغ رسالة أوجّهها بعد لقائي غبطة البطريرك. لقد قال غبطته كل شيء ويكرّر والحلول يعرفها الجميع والدروس وصلت  بدءاً من عدم التزام الدستور مروراً بطوفان الاقصى، وصولاً الى التوّرط في صراعات المحاور  وإلى "تفريخ" فصائل مسلحة جديدة .. الدروس وصلت ولكن الاهم ان نأخذ "العِبَر".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:05 | 2023-12-05
03:00 | 2023-12-05
05:00 | 2023-12-05
08:05 | 2023-12-05
07:37 | 2023-12-05
07:17 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24