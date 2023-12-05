الرئيس سليمان زار بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الرئيس ميشال سليمان.

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وقال الرئيس سليمان في بيان في اعقاب اللقاء: "عذراً لم أصرّح لقد وجدت أن الصمت وعدم التصريح هما أبلغ رسالة أوجّهها بعد لقائي غبطة البطريرك. لقد قال غبطته كل شيء ويكرّر والحلول يعرفها الجميع والدروس وصلت بدءاً من عدم التزام الدستور مروراً بطوفان الاقصى، وصولاً الى التوّرط في صراعات المحاور وإلى "تفريخ" فصائل مسلحة جديدة .. الدروس وصلت ولكن الاهم ان نأخذ "العِبَر".