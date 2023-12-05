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لبنان

تصعيد أمني ملحوظ جنوباً منذ الصباح.. كيف هو الوضع الآن؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجبهة الجنوبية شهدت صباحاً تصعيداً أمنياً ملحوظاً في القطاعات الغربي والأوسط والشرقي، لا يزال مستمراً حتى الآن إنما بوتيرة أقلّ . 

وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية عدة على منطقتي اللبونة والحامول في الناقورة وفي منطقة صور، وعلى خلة وردة في عيتا الشعب، بالإضافة إلى استهداف أطراف بلدة ياطر في منطقة بنت حبيل، تزامناً مع قصف مدفعي . 
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واستهدف القصف المدفعي منطقة حامول اللبونة في الناقورة وطير حرفا ورامية وأطراف بلدة بليدا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، وأطراف بلدة الماري و كفرشوبا، ومرتفعات بسطرة وتلال كفرشوبا. 

من جهته، أطلق "حزب الله" دفعة من الصواريخ من منطقة سلمية عند أطراف الماري في منطقة حاصبيا باتجاه المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.
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