جبهة الجنوب تشتعل.. قصف إسرائيلي متواصل وشهيد للجيش

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كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، وأطراف بلدة الماري و كفرشوبا، ومرتفعات بسطرة وتلال كفرشوبا وخراج الضهيرة، وأطراف كفرحمام والهبارية. عادت جبهة الجنوب الى الاشتعال مجدّداً بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي عدداً من المناطق الحدودية، ومنها حامول اللبونة في الناقورة وطير حرفا رامية، وأطراف بلدة بليدا، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء.كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، وأطراف بلدة الماري و كفرشوبا، ومرتفعات بسطرة وتلال كفرشوبا وخراج الضهيرة، وأطراف كفرحمام والهبارية.

وتمّ تسجيل 4 ‏إصابات في صفوف جنود الجيش بعد استهداف دبابة إسرائيلية موقعهم في تلة "العويضة" في بلدة ‌ العديسة، بالإضافة إلى استشهاد العسكري "ع.م" جراء قصف الموقع نفسه، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24"، وهو أول شهيد يسقط للجيش منذ بداية القصف الاسرائيلي على الجنوب إثر أحداث غزة.



وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية عدة على منطقتي اللبونة والحامول في الناقورة وفي منطقة صور، وعلى خلة وردة في عيتا الشعب، بالإضافة إلى استهداف أطراف بلدة ياطر في منطقة بنت حبيل، تزامناً مع قصف مدفعي .



من جهته، أطلق "حزب الله" دفعة من الصواريخ من منطقة سلمية عند أطراف الماري في منطقة حاصبيا باتجاه المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

إلى ذلك تعرّضت بلدة كفركلا لإطلاق رصاص كثيف من قبل قوات العدو الاسرائيلي، وطال الرصاص الاحياء والمنازل، وفقاً لمندوبة "لبنان24".

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانات عدّة أعلنت من خلالها أن مجاهديها استهدفوا اليوم مواقع ‏جل العلام والضهيرة، الكوبرا جنوبي علما الشعب، بالإضافة إلى تجمع لجنود إسرائيليين في خلة وردة، ثكنة برانيت، راميا بالصواريخ ‏الموجهة وحققوا اصابات مباشرة.

كما تعرّضت اطراف بلدات الجبين، يارين، مروحين والضهيرة وأطراف الناقورة إلى قصف مدفعي إسرائيلي عنيف بعد ظهر اليوم.