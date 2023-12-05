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لبنان

الأبيض: دعم القطاع الإستشفائي العام ثابت ومستمر ونطمح لتطوير دوره

Lebanon 24
05-12-2023 | 07:17
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تسلم وزير الصحة العامة فراس الأبيض هبة معدات ومستلزمات طبية مقدمة من جمهورية تشيكيا لأربع مستشفيات حكومية في لبنان وللمستشفى العسكري، وذلك بحضور السفير التشيكي جيري دوليزيل وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر.
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وفي كلمة له، أكد الأبيض أن "دعم الوزارة للمستشفيات الحكومية ثابت ومستمر"، مشيراً إلى "مشروع جار بحثه مع البنك الدولي لزيادة الدعم لهذه المستشفيات في ضوء حاجاتها، مضيفا: "أطمح بأن يكون لدينا نظام استشفائي في لبنان يلعب فيه القطاع الحكومي دورًا أكبر من السابق".

بدوره، لفت دوليزيل إلى أنه "سعى منذ وصوله إلى لبنان إلى توجيه المشاريع المنفذة في لبنان إلى القطاع الصحي العام كونه جزءًا أساسيًا من النظام العام للبلد، لذلك تقدم تشيكيا الدعم لعدد من الستشفيات الحكومية وللمستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني".

وأكد السفير التشيكي أن" المشاريع تستهدف الطبقات الأكثر هشاشة آملا أن تشهد المزيد من التطور في المستقبل".
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