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لبنان

سقط على أرض الجنوب... شهيد للجيش إثر قصف إسرائيلي غادر

Lebanon 24
05-12-2023 | 08:26
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أعلنت قيادة الجيش عبر موقع "إكس" أنه "بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
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وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بأن العسكري "ع.م" وهو من البقاع قد استشهد، وذلك بعد استهداف دبابة إسرائيلية موقعاً للجيش في تلة "العويضة" في بلدة  العديسة.
 
وكان قد تمّ تسجيل 4 ‏إصابات في صفوف جنود الجيش وجرى نقلهم الى مستشفى ميس الجبل الحكومي.
 
تجدر الإشارة إلى أن "ع.م" هو اول شهيد يسقط للجيش منذ بداية القصف الاسرائيلي على الجنوب إثر أحداث غزة.
 
 
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