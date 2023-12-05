متعاقدو الفنون الجميلة والعمارة لوحوا بالاضراب الشامل

نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية في كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الرابع، وقفة احتجاجية تم في خلالها التوقيع على الكتاب التالي: "بعد مضي أكثر من شهرين على بداية العام الدراسي الحالي، وبعد استنفاذ كل المهل المعقولة لتصحيح أوضاع المتعاقدين، والإخلال بكل الوعود التي أعطيت لهم سواء جهاراً أو من خلال اجتماعات المسؤولين بهم. نعلن بدء حركة احتجاجية للمطالبة بابسط حقوقنا كجزء أساس من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وإذ نبدأ هذا الأسبوع بتوقف رمزي عن التعليم لمدة ساعة كل يوم، سنضطر إلى التصعيد وصولا الى الإضراب الشامل في حال عدم الاستجابة إلى ما يلي:

١- إقرار ملف التفرغ الموعود فوراً.

٢- استعادة بدل الإنتاجية والذي هو حق بموجب مرسوم، وقد تم تنفيذه لأشهر قبل إيقافه خلافاً للقانون، وذلك أسوة بزملائنا في الملاك.

٣- تنفيذ المشاهرة والتي اقرت بمرسوم في شهر شباط 2023 والتي حرمنا من مفاعيلها إلى الآن.

٤- رفع قيمة بدل الساعة بما لا يقل عن نصف ما تعادله ساعة أساتذة الملاك.

٥- دفع مستحقات السنوات السابقة والعائدة لسنتي 2021-2022 و2022 و2023 بعد تعديل قيمتها بما يتناسب مع ما خسرته بفعل تأخر دفعها.

٦- إعطاء المتعاقد حقه في التغطية الصحية وإدخاله في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية.

٧- إعطاء بدل نقل عادل وفق المسافة بين السكن ومكان العمل".