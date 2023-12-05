سفير مصر من دار الفتوى: نحرص على استقرار لبنان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى.



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وردا على سؤال قال:" الدور المصري فيما خص استقرار لبنان نحن دائماً نحرص عليه، وأنا لا أخفيكم سراً أنه سواء كان المسار الثنائي علاقتنا مع لبنان أو في إطار اللجنة الخماسية نحرص على تسهيل الأمور والبحث عن حلول يرضى بها القادة والساسة في لبنان، ونحن نؤكد في كل مناسبة أن القرار في النهاية هو قرار لبناني، وبالتالي دور مصر واللجنة الخماسية هو فقط المساعدة والرعاية وتسهيل الأمور، إنما يظل دائماً القرار يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه".



وبعد اللقاء، قال السفير: "تشرفت بلقاء سماحته في بداية مهامي، واستمعت إلى شرحه وتقييمه لمجمل التطورات في لبنان والعلاقات المصرية – اللبنانية، وتعزيزها".وردا على سؤال قال:" الدور المصري فيما خص استقرار لبنان نحن دائماً نحرص عليه، وأنا لا أخفيكم سراً أنه سواء كان المسار الثنائي علاقتنا مع لبنان أو في إطار اللجنة الخماسية نحرص على تسهيل الأمور والبحث عن حلول يرضى بها القادة والساسة في لبنان، ونحن نؤكد في كل مناسبة أن القرار في النهاية هو قرار لبناني، وبالتالي دور مصر واللجنة الخماسية هو فقط المساعدة والرعاية وتسهيل الأمور، إنما يظل دائماً القرار يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه".

واستقبل دريان، النائب وليد البعريني يرافقه شيخ الطريقة القادرية الشيخ عبد اللطيف بكار زكريا.



اثر اللقاء اشار البعريني الى انه تم "البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

واكد ان "انتخاب رئيس للجمهورية سيبقى أولى الأولويات الوطنية، وينبغي على الجميع المسارعة الى انتخاب رئيس مهما كانت الظروف السياسية متباينة، لأن البلد لا يتحمل المزيد من الشغور، مشدداً على "أهمية صون المؤسسة العسكرية وخصوصا إننا في حال حرب مع عدو صهيوني شرس".



وقال:"نحن مع التمديد لكل الأجهزة الأمنية في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه الوطن، وفي طليعتهم قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان".

ودعا الى "التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم لأهلنا الصابرين والصامدين والمحتسبين في وجه الصهاينة الذين لا يعرفون معنى الإنسانية والرحمة ، ولا يقمون وزنا لأي ميثاق دولي ويضربون به عرض الحائط".



ثم استقبل المفتي دريان رجل الأعمال علاء الدين الشمالي وجرى عرض للتطورات.