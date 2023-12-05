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لبنان

الحجار: لإعادة النظر في مشاريع الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
05-12-2023 | 08:52
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إستقبل وزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور الحجار سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايل، حيث تركّز الحديث حول التطوّرات الأخيرة ميدانياً في جنوب لبنان ،بالإضافة إلى جولة شاملة على كل المشاريع التي يدعمها الإتحاد الأوروبي في لبنان.

 

وأكد الحجار خلال الإجتماع إلى "ضرورة إعادة النظر في كيفيّة توجيه هذا الدعم ليصبح أكثر تأثيراً في المجتمعات المحليّة، من خلال مشاريع تعكس الحاجات الفعليّة".

 
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وأكد أن "هذا الأمر يتطلّب مساراً جديداً في العلاقة ما بين وزارة الشؤون الإجتماعيّة والاتحاد الأوروبي، مبنياً على الحوار وتفعيل قنوات التنسيق الدائم بشكل أكبر".

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