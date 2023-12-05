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لبنان

الجيش يعلن استشهاد أحد عناصره بقصف إسرائيلي

Lebanon 24
05-12-2023 | 09:20
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أعلنت قيادة الجيش عبر موقع "إكس" أنه "بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
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