الجيش يعلن استشهاد أحد عناصره بقصف إسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش عبر موقع "إكس" أنه "بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

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