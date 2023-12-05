مولوي بحث مع نصار في الواقع السياحي

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير السياحة وليد نصار.



Advertisement

كذلك التقى مولوي النائبين أديب عبد المسيح وأكرم شهيب وبحث معهما في شؤون مناطقهما على المستويات كافة.



وبحث الوزير مولوي مع محافظي الجنوب منصور ضو والبقاع القاضي كمال ابو جوده أمورا تتعلق بسير العمل في المحافظتين.



والتقى رئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف وبحث معه بشؤون قضاء بشري الانمائية والخدماتية. وتم البحث في الواقع السياحي اللبناني في ضوء التطورات القائمة.كذلك التقى مولوي النائبين أديب عبد المسيح وأكرم شهيب وبحث معهما في شؤون مناطقهما على المستويات كافة.وبحث الوزير مولوي مع محافظي الجنوب منصور ضو والبقاع القاضي كمال ابو جوده أمورا تتعلق بسير العمل في المحافظتين.والتقى رئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف وبحث معه بشؤون قضاء بشري الانمائية والخدماتية.