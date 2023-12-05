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لبنان

مولوي بحث مع نصار في الواقع السياحي

Lebanon 24
05-12-2023 | 10:10
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير السياحة وليد نصار.
 
 
وتم البحث في الواقع السياحي اللبناني في ضوء التطورات القائمة.
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كذلك التقى مولوي النائبين أديب عبد المسيح وأكرم شهيب وبحث معهما في شؤون مناطقهما على المستويات كافة.
 
وبحث الوزير مولوي مع محافظي الجنوب منصور ضو والبقاع القاضي كمال ابو جوده أمورا تتعلق بسير العمل في المحافظتين.

والتقى رئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف وبحث معه بشؤون قضاء بشري الانمائية والخدماتية.
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