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لبنان

سقط جرّاء تعرّضه لنوبة قلبيّة أمام كنيسة في سن الفيل.. هل من يعرفه؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 10:45
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

في الساعة 14،00 من تاريخ 04/12/2023، أدخل إلى مستشفى المشرق- سنّ الفيل بحالة طارئة المدعو:

- ميشال أرام إيليا شلو (مواليد عام 1936، لبناني)
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نتيجة تعرّضه لنوبة قلبيّة أمام كنيسة القديسة ريتا في سنّ الفيل. ولكنّه سرعان ما توفّي، ووضع في برّاد المستشفى، وقد عُثر بحوزته على بطاقة الهويّة العائدة له. وحتّى الساعة، لم يتمّ التعرّف على الجثّة من قبل أهله أو أي أحد من معارفه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمّن يعرف عنه أو عن ذويه شيئًا، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة سنّ الفيل في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم: 511989-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

الأوصاف: الطول حوالي /170/ سم، نحيف البنية، أبيض البشرة، أصلع الرأس، عادي الأنف والفم.
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