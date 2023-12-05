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لبنان
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في هذه البلدة الجنوبية.. وسقوط جريح
Lebanon 24
05-12-2023
|
10:47
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استهدف الجيش الإسرائيلي منزلاً في بلدة زبقين بـ3 قذائف مدفعية، بحسب مندوبة "لبنان 24".
على الأثر، سقط جريح وتم نقله الى المستشفى.
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