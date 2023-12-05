Advertisement

لبنان

"الكتائب": إعلان حماس تحدٍّ مباشر للدولة وإعادة لتجارب الماضي

Lebanon 24
05-12-2023 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1137838-638373957641674471.jpg
Doc-P-1137838-638373957641674471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة نائب الرئيس ميشال الخوري لوجود رئيس الحزب خارج البلاد، وجرت مناقشة المستجدات لاسيما تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس وانكشاف نيات توريط لبنان".
 
وعبّر عن رفضه المطلق "للاستباحة المتمادية للبنان من قبل ميليشيات مسلحة تخطت الدولة، الغائب الدائم، واللبنانيين الذين يرفضون الانجرار إلى الحرب ورفعت الدعوات إلى تشكيل فصيلها الخاص تحت مسمى "طلائع طوفان الأقصى" في استعادة مرفوضة لـ "فتح لاند" التي كلفت البلد ما كلفته من مآسٍ ودفع أغلى أثمانها اللبنانيون ولم توفر الفلسطينيين".
Advertisement
 
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن "الإعلان الذي صدر أمس عن حماس يشكل تحديًا مباشرًا للدولة اللبنانية ويحمّل الساكتين عنه تبعات كل ما يمكن أن ينتج عن هذا الغياب المطلق للمسؤولية والتخلي المخجل عن أي حسّ بسيادة وطن وشعب يتعرض لأبشع أنواع التعدي على وجوده".
 
حذر من "مغبة إعادة تجارب الماضي في تخلي الدولة عن حق الشعب اللبناني في العيش في بلد سيّد حرّ ومستقلّ"، مجددًا  "التأكيد على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح وصريح لنشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على كامل الحدود ليكونوا الضامن الوحيد للسلام".
 
ودعا "المجتمع الدولي الذي يقود عبر موفديه وسفرائه مساعي حثيثة لمنع توريط لبنان في أي مواجهات إلى التدخل السريع وبذل كل الجهود اللازمة لوقف هذا التطاول على البلد وسيادته، والمحاولات المستمرة لجره إلى لعبة الساحات والمحاور ويؤكد ضرورة التشبث بتطبيق القرارات الدولية 1559 1680  وعلى رأسها ال 1701".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2023-12-05
03:00 | 2023-12-05
05:00 | 2023-12-05
12:44 | 2023-12-05
12:25 | 2023-12-05
12:03 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24