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لبنان

ميقاتي ترأس إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"

Lebanon 24
05-12-2023 | 10:57
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل" اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" بعد ظهر اليوم في السرايا. 
شارك في الاجتماع كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم ، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش المدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
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وتم خلال الاجتماع بحث الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية، وسيصار الى الدعوة الى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لاقرار الملف.

وزير العدل
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وبحث  معه شؤون وزارته. 
 


الاونروا
واستقبل رئيس الحكومة المفوّض العام لـ"وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، فيليب لازاريني، ترافقه مديرة الوكالة  في لبنان دوروثي كلاوس. وتناول البحث وضع الوكالة في لبنان ووضع اللاجئين الفلسطينيين والتعاون بين الاونروا والحكومة اللبنانية.
 
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