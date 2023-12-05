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لبنان

في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط.. "التقدمي": سنكتفي بوضع زهرة على ضريحه

Lebanon 24
05-12-2023 | 10:30
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 صدر عن الحزب "التقدمي الاشتراكي"، البيان الاتي:

"لمناسبة السادس من كانون الأول، ذكرى ميلاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وفي ظل العدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، سوف يكتفي الحزب بهذه المناسبة بوضع زهرة على ضريح المعلم في المختارة يوم السبت ٩ كانون الأول الساعة ١٠ صباحاً، تحت عنوان "تحية لفلسطين".
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