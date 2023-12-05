خريس: خلال أيام قليلة سيحسم موضوع مؤسسة قيادة الجيش

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن "اسرائيل" كانت وستبقى العدو الأساسي لنا جميعاً كما عبر الإمام الصدر أنها شر مطلق والتعامل معها حرام".



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ورأى "أن قيادة الجيش اللبناني يجب أن تبقى قوية وصامدة وهي مؤسسة وطنية تقف على الحدود صامدة في وجه الاعتداء الاسرائيلي، وهناك توجه معين خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الموضوع لمصلحة هذه المؤسسة". وقال خلال احتفال تابيني في بلدة برج رحال: "لسنا في منأى عما يجري في المنطقة"، مؤكداً "أن أي محاولة للإعتداء على لبنان ستواجه بمقاومة شرسة أشرس مما يحصل اليوم، ونحن لم نعتد على الهزيمة والانكسار لأننا أصحاب حق ونحمل قضية عادلة و المقاومة في لبنان ستواجه أي اعتداء ولا أحد ينتظر أي حل من الغرب".ورأى "أن قيادة الجيش اللبناني يجب أن تبقى قوية وصامدة وهي مؤسسة وطنية تقف على الحدود صامدة في وجه الاعتداء الاسرائيلي، وهناك توجه معين خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الموضوع لمصلحة هذه المؤسسة".

وأضاف أنه مع "كل ما يجري نحن على ثقة بأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تهزم، لأن هذا الشعب صاحب حق وصاحب قضية ومؤمن بها وبأن فلسطين ستعود حرة في يوم من الأيام".



وختم خريس :" مهما ارتكب العدو من مجازر ودمر و قتل الأطفال، نقول بأن المقاومة لن تهزم، بل ستنتصر في النهاية ".