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لبنان

بالصور... حريق داخل مطعم في البترون

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:29
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل أحد المطاعم في البترون.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
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مطعم

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