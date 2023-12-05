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لبنان
قصف إسرائيليّ يطال منزلين في ميس الجبل
Lebanon 24
05-12-2023
|
11:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في منطقة الدباكة شرق بلدة ميس الجبل. وقد أُصيب شخص بجروح طفيفة.
كذلك، قصف العدوّ منزلاً في منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل، بـ3 قذائف مدفعية، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله.
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