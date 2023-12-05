سامي الجميّل من واشنطن: لتجنيب لبنان حربًا مدمّرة

إلتقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في اليوم الأول من زيارته الى العاصمة الأميركية واشنطن، السيناتور شارلز غراسلي.



خلال اللقاء، أكد الجميّل "أهمية مواكبة لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وضرورة تجنيبه حربًا مدمّرة، كما شدد على وجوب تطبيق القرارات الدولية ومساعدة لبنان في استعادة سيادته على أراضيه كافة".

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خلال اللقاء، أكد الجميّل "أهمية مواكبة لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وضرورة تجنيبه حربًا مدمّرة، كما شدد على وجوب تطبيق القرارات الدولية ومساعدة لبنان في استعادة سيادته على أراضيه كافة".

ثم شارك رئيس الكتائب في افتتاح المؤتمر الدولي لاتحاد الأحزاب الديمقراطية المنعقد في واشنطن.



وختم الجميّل يومه الأول بمشاركته مع وفد ضمّ عضوي المكتب السياسي الكتائبي إبراهيم مرجي وجويل بو عبّود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله وممثل الحزب في واشنطن زاهي أبي يونس، في لقاء مع المجلس الوطني للعلاقات الأميركية – العربية، حيث كانت مناسبة للتعرف على أعضائه ودوره في تقريب وجهات النظر بين الشعوب العربية والرأي العام الأميركي.



وشرح رئيس "الكتائب" الوضع في لبنان وأهمية "التعاون والتنسيق في هذه الظروف الصعبة لما لهذا الأمر من أهمية على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والقضية اللبنانية بشكل خاص".