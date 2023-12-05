مذكرة ربط نزاع من مصارف لبنانيّة إلى وزارة المال... هذا ما جاء فيها

وجّه عدد من المصارف اللبنانية مذكرة ربط نزاع إلى وزارة المال، وقد ورد فيها أنّها متضررة من عدم مطالبة مصرف لبنان الدولة بتسديد المبالغ التي استدانتها منه.

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