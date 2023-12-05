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لبنان
مذكرة ربط نزاع من مصارف لبنانيّة إلى وزارة المال... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
05-12-2023
|
12:25
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وجّه عدد من المصارف اللبنانية مذكرة ربط نزاع إلى وزارة المال، وقد ورد فيها أنّها متضررة من عدم مطالبة مصرف لبنان الدولة بتسديد المبالغ التي استدانتها منه.
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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