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لبنان

ارسلان: المحافظة على المؤسسة العسكرية وتحصينها واجب مقدّس

Lebanon 24
05-12-2023 | 12:44
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إعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان أن "المحافظة على المؤسسة العسكرية وتحصينها لتحصين لبنان واجب مقدّس على الجميع، ولا يكون ذلك إلا من خلال تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومجلس عسكري، وبقاء المؤسسة بعيدة عن تجاذبات السياسة الداخلية ومصالح السياسيين مع الخارج".
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وتابع في منشور عبر حسابه على منصة "اكس": "الرحمة لروح شهيد الجيش والشفاء العاجل للجرحى، فهذا العدو شرٌّ مطلق خُلق ليقتل ويدمّر ويغتصب!".
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