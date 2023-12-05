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لبنان

بسبب هجمات "الحزب".. ما الذي استقدمه الجيش الإسرائيليّ عند الحدود الجنوبيّة؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 12:59
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أفاد مراسل "المنار" علي شعيب، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استقدم مروحيات مقابل القطاع الشرقي، لنقل إصابات مؤكدة سقطت جراء هجمات "حزب الله"، عند غروب اليوم، على أهداف عسكرية إسرائيليّة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
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