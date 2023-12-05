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لبنان

زحمة سير خانقة جدّاً... هذا ما تشهده منطقتا الضبية والزلقا في هذه الأثناء

Lebanon 24
05-12-2023 | 13:23
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أعلنت غرفة التحكم المروري، عن تجمع المياه على أوتوستراد الضبية والزلقا، ما تسبّب بازدحام مروري كثيف.
 
وأضافت أنّ المياه تجمعت أيضاً على طريق الجديدة في محلة الاتحاد.
 
 
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