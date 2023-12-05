زحمة سير خانقة جدّاً... هذا ما تشهده منطقتا الضبية والزلقا في هذه الأثناء

أعلنت غرفة التحكم المروري، عن تجمع المياه على أوتوستراد الضبية والزلقا، ما تسبّب بازدحام مروري كثيف.

وأضافت أنّ المياه تجمعت أيضاً على طريق الجديدة في محلة الاتحاد.