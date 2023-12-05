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لبنان

حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة

Lebanon 24
05-12-2023 | 13:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة القاصر ا.ع، البالغ من العمر 11 عاماً، بطلق ناري في رأسه، عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدس حربيّ داخل منزله في منطقة جبل البداوي. 

 
ونُقل إلى مستشفى النيني في طرابلس، بينما وُصفت حالته بالحرجة.
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مسدس

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