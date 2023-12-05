جريمة مروّعة مساء اليوم... أحد الأشخاص قتل عمّه بسكين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص، قتل عمّه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما طعنه بسكين، في منطقة الصرفند.

وأوقفت قوى الأمن القاتل الذي عُلم أنّه مُصاب بالتوحّد.