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لبنان

جريمة مروّعة مساء اليوم... أحد الأشخاص قتل عمّه بسكين

Lebanon 24
05-12-2023 | 14:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص، قتل عمّه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما طعنه بسكين، في منطقة الصرفند.
 
 
وأوقفت قوى الأمن القاتل الذي عُلم أنّه مُصاب بالتوحّد.
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