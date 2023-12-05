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لبنان

"اليونيفيل": الجيش لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل

Lebanon 24
05-12-2023 | 14:36
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قالت "اليونيفيل" عبر حسابها على "إكس"، إنّه "خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حثً أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".
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وأضافت: "أكدت القوات المسلحة اللبنانية مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين عندما استهدف الجيش الإسرائيلي قاعدتهم اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة. ان الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".
 
 
 
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