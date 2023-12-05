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لبنان
ما هي تسعيرة الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-12-2023
|
14:47
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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