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لبنان

جنبلاط بحث مع ميقاتي في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
05-12-2023 | 15:29
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي في كليمنصو، في حضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور. وتم البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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