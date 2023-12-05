إعلاميون يتّجهون إلى القضاء

يتّجه اعلاميون مناوئون للتطبيع الى اللجوء الى القضاء لملاحقة إعلاميين يستضيفون اسرائيليين، من دون الالتفات الى القوانين المعمول بها، لا سيما قانون العقوبات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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