إتّصالات رفيعة

جرت إتصالات رفيعة ليل امس الاول لسحب فتيل مواقف متصاعدة، تؤثر على الموقف المتضامن مع المقاومة في غزة بعد بيان "طلائع الطوفان"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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