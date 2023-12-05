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لبنان
حلّ لإنهاء إشكال
Lebanon 24
05-12-2023
|
17:53
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تلقّى موفد غربي تأكيدات بأن "حلاً ما" سيجري اعتماده، لإنهاء إشكال يتعلق بوضعية موظف كبير غير مدني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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