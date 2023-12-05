20
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا "حماسة" سنّية لـ"طلائع حماس": الدولة أوّلاً
Lebanon 24
05-12-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": مع إعلان حركة «حماس» تأسيس «طلائع طوفان الأقصى» ودعوة المخيمات الفلسطينية في لبنان للإستجابة، عادت إلى الأذهان تجربة «فتح لاند». وتتخوّف جهات لبنانية سياسية وأمنية ورسمية من تكرار تجربة «فتح»، واتساع الرقعة وعدم إقتصار ساحة الجنوب على لاعب واحد هو «حزب الله». وإذا كانت الأجهزة الأمنية تراقب نشاط المخيمات الفلسطينية وعمل الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية فيها، إلا أنّ تكرار تجربة «فتح لاند» بـ»حماس لاند» تبدو صعبة للغاية. ويختلف الوضع السنّي اليوم جذرياً عن فترة ما بعد 1967، لذلك لم تُعلّق الغالبية الساحقة من القيادات السنّية مرحّبة بإعلان حركة «حماس»، ولم تجتح التظاهرات المدن والبلدات لدعم هذه الخطوة. المطّلعون على أجواء دار الفتوى، يؤكدون أنّ الدار مع كل نشاط أو تحرّك نصرةً لغزة ولفلسطين، لأنها القضية الأم، لكن هذا التحرّك حدوده إحترام سيادة الدولة وقرارها بالسلم والحرب، فأي عمل سواء كان عسكرياً أم غير عسكري يجب حصوله تحت راية وقيادة الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية. تتابع دار الفتوى أوضاع المخيّمات الفلسطينية، وهي على إتصال بالسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة «حماس»، لكنها تخاف إدخال لبنان في مسلسل الفوضى الذي يخدم إسرائيل، فتسلّح الفلسطينيين قد لا يوصل إلى أي مكان ويخلق جزراً أمنية، وقد نشهد في أي مخيّم ما حصل في «عين الحلوة» في الصيف الماضي، وبالتالي السلاح قد يُستخدم في صراع الإخوة مثلما حصل داخل الأراضي الفلسطينية بين حركتَي «فتح» و»حماس»، وعندها سيذوق الشعبان اللبناني والفلسطيني الكأس المرة مجدداً. إذاً، لدار الفتوى موقف واضح في دعم القضية الفلسطينية وأهل غزة، واحترام السيادة اللبنانية وعدم نشر الفوضى والسلاح، وهذا الموقف تُلاقيه الغالبية الساحقة من القوى السياسية السنّية، التي ترفض منطق استباحة الدولة والسيادة اللبنانية، وتشكيل «حماس لاند». وتتخوّف قوى سياسية سنّية معارضة ووسطية من استعمال هذا السلاح ليس لتحرير فلسطين، بل لقلب موازين قوى الداخل وبسط محور «الممانعة» سيطرته على الساحة السنّية، مستغلاً العاطفة تجاه القضية الفلسطينية من جهة، وغياب المرجعية السنّية الواحدة. ويعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الممثل الأول للسنة في الدولة وهو ضدّ إستخدام الجنوب ساحة، وموقفه واضح في هذا المجال عكس القيادات السنية التي أيّدت العمل الفدائي في أثناء الحرب. وتكثّفت الإتصالات في الساعات الماضية لوضع خريطة طريق ومواجهة أي تحوّل يمكن أن يجرّ المخيّمات الفلسطينية ولبنان إلى الفوضى العارمة، مع التأكيد على الرفض المطلق لزرع مزيد من «الدويلات داخل الدولة».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
12:02 | 2023-12-05
05/12/2023 12:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
11:34 | 2023-12-05
05/12/2023 11:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
03:00 | 2023-12-05
05/12/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
13:30 | 2023-12-05
05/12/2023 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط على أرض الجنوب... شهيد للجيش إثر قصف إسرائيلي غادر
Lebanon 24
سقط على أرض الجنوب... شهيد للجيش إثر قصف إسرائيلي غادر
08:26 | 2023-12-05
05/12/2023 08:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-12-06
بيروت تتألق في موسم الأعياد... وهذه مواعيد الاحتفالات
01:14 | 2023-12-06
طرقات تغرق وأخرى مقفلة بالثلوج.. اليكم آخر المستجدات
02:39 | 2023-12-06
انقلاب فان في البداوي.. اليكم ما جرى صباح اليوم (صور)
02:20 | 2023-12-06
القصف الاسرائيلي مستمر جنوباً.. هكذا يبدو المشهد صباح اليوم
02:15 | 2023-12-06
حزب مسيحي بارز: الوضع ما بياخدنا عالعزلة؟
02:00 | 2023-12-06
ما علاقة "طلائع طوفان الأقصى" بأحداث عين الحلوة؟
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
06/12/2023 09:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
06/12/2023 09:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
06/12/2023 09:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24