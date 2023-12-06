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لبنان
العاصفة بدأت: أمطار طوفانية وصواعق رعدية.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
06-12-2023
|
00:21
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ ان المنخفض الجوي بدأ يضرب لبنان منذ مساء الثلاثاء بالصواعق والامطار الطوفانية ساحلا وجبلاً، حيث اشتدت حركة الصواعق والعواصف الرعدية ليلا مع نسبة عالية من الهطولات التي شكلت السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات.
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وأضاف: "سيعود نشاط الامطار الطوفانية اليوم الاربعاء خاصة ساعات بعد الظهر والمساء حتى فجر الخميس (ساحلا وجبلا)، ويوم الجمعة بعد الظهر ومساءً وذلك حتى صباح السبت".
ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب جزيرة كريت مصحوب بأمطار غزيرة أحيانا، وعواصف رعدية ورياح ناشطة، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويستمر حتى بعد ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.
ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مركزه ايطاليا اعتبارا من مساء الجمعة حتى بعد ظهر السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا، وفق ما أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.
طقس الأيام المقبلة:
الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س، واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر خلال النهار ومن المتوقع أن تصل الى حدود ال 1900 متر ليلا.
الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر، وتخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجا خلال الليل.
الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع هطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها ليلا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
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