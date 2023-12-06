القصف الاسرائيلي مستمر جنوباً.. هكذا يبدو المشهد صباح اليوم

عاد التوتر صباح اليوم الى الحدود الجنوبية، حيث سجل قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف بلدتي عيترون والناقورة.



Advertisement وأدى سقوط ٣ قذائف اسرائيلية مباشرة على منزل للمرة العاشرة في بلدة ‎عيتا الشعب، الى اضرار مادية كبيرة، كما سقطت 3 قذائف في أطراف بلدة ‎الناقورة في جنوب لبنان. وطال القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف الناقورة، ومارون الراس، وأطراف بلدة يارون.وأدى سقوط ٣ قذائف اسرائيلية مباشرة على منزل للمرة العاشرة في بلدة ‎عيتا الشعب، الى اضرار مادية كبيرة، كما سقطت 3 قذائف في أطراف بلدة ‎الناقورة في جنوب لبنان.

كما واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي احراج الصنوبر بين الفرديس وكفرحمام في منطقة حاصبيا.



وسقط عدد من قذائف الهاون على أطراف بلدة عيترون وقذائف ثقيلة اخرى استهدفت منطقة "السلامية" في مرتفعات حلتا وأطراف كفرحمام.

وكان الهدوء الحذر قد خيم صباحاً على القطاع الشرقي من جنوب لبنان منذ منتصف الليل الفائت انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري واطراف حلتا السلامية الهبارية كفرشوبا راشيا الفخار في منطقة حاصبيا بما فيه مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومرتفعات جبل الشيخ امتدادا حتى محور البقاع الغربي واقليم التفاح خرقه طلعات استكشافية للطيران الاستطلاعي فوق قرى وبلدات منطقة حاصبيا سيما تلك المتاخمة للمزارع شبعا.