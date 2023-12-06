القصف الاسرائيلي مستمر جنوباً.. هكذا يبدو المشهد صباح اليوم

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عاد التوتر صباح اليوم الى الحدود الجنوبية، حيث سجل قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف بلدتي عيترون والناقورة.وبدت الساحة العامة في بلدة ميس الجبل أشبه بساحة حرب بعد ليلة عنيفة جداً تعرضت خلالها البلدة واطرافها لقصف عنيف استمر لساعات متأخرة من الليل، استخدم خلالها الجيش الاسرائيلي القذائف المدفعية والقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً.وتظهر آثار العدوان والإعتداءات الاسرائيلية في الساحة العامة، حيث تم قصف واستهداف احد المباني السكنية بصاروخ موجه اطلقته طائرة مروحية (اباتشي) معادية من داخل الاراضي المحتلة مساء امس، ما تسبب باضرار كبيرة في المبنى وفي المحال التجارية والشقق السكنية المجاورة، حيث تم اخلاء المبنى بعد الاستهداف دون ان تسجل اصابات بشرية فحالت العناية الالهية دون ذلك، ناهيك عن الاضرار التي لم يتم توثيقها حتى الآن في احياء الدباكة والاطراف الشمالية والغربية والجنوبية للبلدة التي تعرضت ايضاً للقصف والاستهداف.وكان الهدوء الحذر قد خيم صباحاً على القطاع الشرقي من جنوب لبنان منذ منتصف الليل الفائت انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري واطراف حلتا السلامية الهبارية كفرشوبا راشيا الفخار في منطقة حاصبيا بما فيه مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومرتفعات جبل الشيخ امتدادا حتى محور البقاع الغربي واقليم التفاح خرقه طلعات استكشافية للطيران الاستطلاعي فوق قرى وبلدات منطقة حاصبيا سيما تلك المتاخمة للمزارع شبعا.